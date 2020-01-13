В Борисполе задержали члена российской ОПГ, находящегося в розыске Интерпола
Мужчина арестован на 40 суток, решается вопрос о его передаче российским властям.
Как проинформировали источники Власти.нет, 4-го января в аэропорту «Борисполь» полиция задержала сошедшего с самолета мужчину. Как оказалось, задержанный гражданин Российской Федерации находится в международном розыске в качестве одного из организаторов ОПГ, торгующей наркотическими веществами на территории РФ.
Мужчину поместили под стражу по санкции суда. Теперь решается вопрос о его экстрадиции на родину, где ему грозит длительный тюремный срок.
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В Департаменте стратегический расследований, похоже, перемудрили.
Мужчина был задержан 26 декабря в Херсонской области.
В отношении мужчины возбудят уголовное дело по признакам «покушения на незаконное пересечение государственной границы РФ».