В Борисполе задержали члена российской ОПГ, находящегося в розыске Интерпола

Мужчина арестован на 40 суток, решается вопрос о его передаче российским властям.

Как проинформировали источники Власти.нет, 4-го января в аэропорту «Борисполь» полиция задержала сошедшего с самолета мужчину. Как оказалось, задержанный гражданин Российской Федерации находится в международном розыске в качестве одного из организаторов ОПГ, торгующей наркотическими веществами на территории РФ.

Мужчину поместили под стражу по санкции суда. Теперь решается вопрос о его экстрадиции на родину, где ему грозит длительный тюремный срок.

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