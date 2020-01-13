В Британии внучка украла у страдающей слабоумием бабушки четверть миллиона фунтов

Бывшая модель и дизайнер 38-летняя Эмили Эванс-Шрайбер получила условный срок за кражу 230251 фунтов стерлингов у своей бабушки.

Эмили мечтала о роскошной жизни...



В январе 2018 года ее попросили помочь ухаживать за 90-летней бабушкой по материнской линии, страдавшей старческим слабоумием, сообщает BBC.

В то время Эмили была безработной и жила в Лондоне. Ее мать купила ей дом в Нейсби, в ста километрах от британской столицы, чтобы она была поближе к бабушке.

По договору, Эмили получила доступ к финансам старушки (у нее самой на счету в то время было всего лишь 40 фунтов стерлингов). И с апреля 2018 года по декабрь 2018 года совершила 42 транзакции.

Как потом оказалось, она использовала бабушкины деньги не для ухода за ней, а для поездок по всему миру, в том числе в Лос-Анджелес, для приобретения брендовой одежды и обуви, для дорогих косметических процедур.

Поскольку Эмили, оставаясь безработной, вела роскошный образ жизни, это вызвало подозрение у ее матери – и она обратилась в полицию и в банк.

Эмили призналась в содеянном. А поскольку у нее есть маленький ребенок, то суд вынес ей достаточно мягкий приговор.

Да и бабушка к тому времени уже умерла…

Тэги: кража, внучка, бабушка