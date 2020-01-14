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Главная » Мир » Происшествия
11:03 14 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Иране прошли первые аресты по дело о сбитом самолете

Подробностей задержания и данные об арестованных граждан иранские власти пока не сообщили.

В Иране арестовали несколько человек, которых подозревают в причастности к крушению украинского самолета МАУ в Тегеране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейни Эсмаили.

Подробностей задержания и данные об арестованных иранские власти пока не сообщили.

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Тэги: Иран, арест, самолет, мау, Боинг, задержание, сбитый Боинг

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Приняв пассажирский самолет за воздушную угрозу.

В Иране разбился самолет МАУ, летевший по маршруту «Тегеран-Киев». На борту было 180 пассажиров.

Все находившиеся на борту погибли.

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