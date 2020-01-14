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11:03 14 Января 2020 0 Комментарии
В Иране прошли первые аресты по дело о сбитом самолете
Подробностей задержания и данные об арестованных граждан иранские власти пока не сообщили.
В Иране арестовали несколько человек, которых подозревают в причастности к крушению украинского самолета МАУ в Тегеране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейни Эсмаили.
Подробностей задержания и данные об арестованных иранские власти пока не сообщили.
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Тэги: Иран, арест, самолет, мау, Боинг, задержание, сбитый Боинг
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