В Иране прошли первые аресты по дело о сбитом самолете

Подробностей задержания и данные об арестованных граждан иранские власти пока не сообщили.

В Иране арестовали несколько человек, которых подозревают в причастности к крушению украинского самолета МАУ в Тегеране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейни Эсмаили.

Подробностей задержания и данные об арестованных иранские власти пока не сообщили.

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