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Главная » Украина » Общество
11:05 14 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинские спасатели вернулись из Тегерана

В Тегеране продолжают работать украинские следователи и специалисты по проведению ДНК-экспертиз.

Группа спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вернулась в Украину из Ирана после завершения работы на месте крушения самолета авиакомпании МАУ.

«Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана», – говорится в коротком сообщении в Facebook.

Также ГСЧС обнародовало фотографии прибывшего самолета и спасателей.

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Тэги: Иран, спасатели, сбитый Боинг

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