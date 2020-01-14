Украинские спасатели вернулись из Тегерана
В Тегеране продолжают работать украинские следователи и специалисты по проведению ДНК-экспертиз.
Группа спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вернулась в Украину из Ирана после завершения работы на месте крушения самолета авиакомпании МАУ.
«Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана», – говорится в коротком сообщении в Facebook.
Также ГСЧС обнародовало фотографии прибывшего самолета и спасателей.
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Подробностей задержания и данные об арестованных граждан иранские власти пока не сообщили.
В Совете национальной безопасности и обороны уже в день крушения «Боинга» МАУ, 8 января, под Тегераном с вероятностью в 74% знали, что авиалайнер был атакован ПВО Ирана.
Кимия Ализаде стала частью спортивной истории Ирана в 2016 году, когда на Олимпиаде в Рио выиграла бронзовую медаль по тхэквондо.