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Главная » Мир » Общество
13:11 14 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американец, у которого на Аляске сгорел дом, прожил три недели на морозе и выжил

Спасатели нашли 30-летнего Тайсона Стила. Пожар уничтожил его дом, расположенный в отдаленном районе Аляски. Из еды у него были только консервы, которые пережили пожар.

Его нашли только после того, как обеспокоенные родственники попросили полицию проверить его местонахождение.

Мужчина провел три недели при минусовых температурах в палатке, которую сделал из остатков сгоревшего дома. Из еды у него были только консервы, которые пережили пожар, сообщает BBC.

Он не знает точно, в какую именно ночь начался пожар, поскольку он жил в доме с сентября один. Но по его подсчетам, это произошло 17 или 18 декабря. Искра вылетела из дымохода и упала на крышу, что стало причиной пожара, сообщает BBC.

Успел схватить одеяла и винтовку, но он не смог спасти своего лабрадора по имени Фил.

Ему удалось поддерживать огонь в печи с помощью коры деревьев.

Он сделал на снегу надпись «SOS», нарисовав буквы пеплом, и проложил дорогу к замерзшему озеру неподалеку, где, по его мнению, мог приземлиться спасательный самолет.

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Тэги: выжившие

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