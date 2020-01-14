Глава налоговой службы Одесской области пыталась подкупить прокурора

Подозреваемая – Наталья Чеботарева. Женщина занимает эту должность с сентября 2019 года.

Исполняющая обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области пыталась дать крупную взятку прокурору. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По их информации, налоговик предложила руководителю структурного подразделения областной прокуратуры 25 тысяч долларов ежемесячно. За это прокурор должен был не препятствовать коррупционной деятельности налоговиков.

«Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая, по словам самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем взаимодействии с должностным лицом региональной прокуратуры», – сообщили в НАБУ.

Подозреваемая – Наталья Чеботарева. Женщина занимает эту должность с сентября 2019 года. Подкупить она пыталась главу управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности облпрокуратуры Михаила Сербина.

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