Ученые обнаружили самый древний материал на Земле
Они обнаружили пылинки в космическом обломке, упавшем на Землю в 1960-х годах, их возраст достигает 7,5 млрд лет.
Ученые, проанализировав метеорит, обнаружили самый старый материал, известный на Земле.
Они обнаружили пылинки в космическом обломке, упавшем на Землю в 1960-х годах, их возраст достигает 7,5 млрд лет, сообщает BBC.
Они образовались в звездах, которые существовали задолго до рождения нашей Солнечной системы.
Команда исследователей описала результат в журнале National Academy of Sciences.
Когда звезды умирают, частицы, образовавшиеся в них, выбрасываются в космос. Эти частицы затем включаются в новые звезды, планеты, луны и метеориты.
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