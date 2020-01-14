Ученые обнаружили самый древний материал на Земле

Они обнаружили пылинки в космическом обломке, упавшем на Землю в 1960-х годах, их возраст достигает 7,5 млрд лет.

Ученые, проанализировав метеорит, обнаружили самый старый материал, известный на Земле.

Они обнаружили пылинки в космическом обломке, упавшем на Землю в 1960-х годах, их возраст достигает 7,5 млрд лет, сообщает BBC.

Они образовались в звездах, которые существовали задолго до рождения нашей Солнечной системы.

Команда исследователей описала результат в журнале National Academy of Sciences.

Когда звезды умирают, частицы, образовавшиеся в них, выбрасываются в космос. Эти частицы затем включаются в новые звезды, планеты, луны и метеориты.

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