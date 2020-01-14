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Главная » Украина » Происшествия
15:45 14 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Полиция еще полтора года будет следить за винницкими чиновниками

Правоохранители пристально изучают методы коррупционных операция должностных лиц.

Как сообщили изданию Власти.нет источники в винницкой полиции, один из районных судов области продлил правоохранителям на полтора года срок проведения досудебного расследования уголовное производства, открытого по факту растраты и присвоению бюджетных средств в крупных размерах.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что у следствия имеются данные о том, что должностные лица одного из местных советов по предварительному сговору группой лиц разворовывают бюджетные средства, перечисляя на основании поддельных документов на счет субъекта хозяйствования деньги за якобы выполненные работы, которые на деле не осуществлялись.

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Тэги: полиция, бюджет, деньги, Винницкая область, досудебное расследование

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