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Главная » Украина » Происшествия
17:32 14 Января 2020 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Мужчина проткнул пьяному сыну шею 30-сантиметровым ножом

Повреждения внутренних органов оказались очень серьезными.

В Демидовке Ровенской области 44-летний мужчина нанес собственному 22-летнему сыну едва ли не смертельное ножевое ранение. Как сообщили «Властям» источники в местном совете, отец семейства ударил сына в шею ножом, длина лезвия в котором составил 32 сантиметра. А произошло данное событие в результате банальной бытовой ссоры.

Установлено, что днем 9-го января на спящего отца напал пьяный сын. Мужчина проснулся от сильной боли – сын ударил его кулаком в лицо. Рассвирепев, мужчина схватился за нож, и нанес им удар в жизненно-важный орган. Лезвие пробило шею, и проникло в пищевод и крупные кровеносные сосуды.

Несмотря на тяжесть ранения, врачам удалось спасти жизнь потерпевшего. Его отцу за покушение на убийство грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

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Тэги: сын, отец, Ровенская область, поножовщина, нож, ножевое ранение

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