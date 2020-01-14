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Главная » Мир » Происшествия
20:39 14 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Китае внезапно образовавшийся провал поглотил автобус с пассажирами

В городе Синин, административном центре провинции Цинхай, автобус провалился в огромную дыру. По меньшей мере шесть человек погибли, 16 получили ранения.

Инцидент произошел в понедельник вечером возле городской больницы, сообщает BBC.

Люди, которые ждали на автобусной остановке, пытались убежать, когда земля под автобусом начала проваливаться.

Несколько человек пытались спасти пассажиров автобуса, но дыра расширилась и они упали в нее.

По данным СМИ, размер провала составил 10 метров в диаметре.

Непонятно, сколько людей находилось в автобусе на момент инцидента.

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Тэги: Китай, автобус

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