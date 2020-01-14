В Китае внезапно образовавшийся провал поглотил автобус с пассажирами
В городе Синин, административном центре провинции Цинхай, автобус провалился в огромную дыру. По меньшей мере шесть человек погибли, 16 получили ранения.
Инцидент произошел в понедельник вечером возле городской больницы, сообщает BBC.
Люди, которые ждали на автобусной остановке, пытались убежать, когда земля под автобусом начала проваливаться.
Несколько человек пытались спасти пассажиров автобуса, но дыра расширилась и они упали в нее.
По данным СМИ, размер провала составил 10 метров в диаметре.
Непонятно, сколько людей находилось в автобусе на момент инцидента.
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