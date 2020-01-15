В Италии Азарова обвиняют в отмывании $18 000 000 взятки от Клюева
Бывший политик вложился на покупку вилл у моря.
В Италии столичная прокуратура предъявила обвинение экс-народному депутату, сыну экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, Алексею Азарову. Обвинение базируется на неопровержимых фактах, добытой миланской прокуратурой.
В итальянской прессе пишут, что обвиняемый Алексей Азаров использовал полученную им взятку от Андрея Клюева на приобретение недвижимости в Италии. 18 миллионов долларов от Клюева Азаров получил за занятие высокой должности вице—премьер-министра Украины. Купленные сыном Азарова две шикарные виллы на Сардинии арестованы.
Как сообщается, ранее эту недвижимость уже арестовывали, однако суд снимал арест по неизвестным причинам. Недвижимость приобреталась через подставные юридические лица. Вся схема сделок имеется у правоохранителей.
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