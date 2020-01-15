В Иране задержали первых подозреваемых по делу сбитого украинского «Боинга»
Иранские власти обещают наказать весть виновных. И уточняют, что расследование находится на ранней стадии.
Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили на пресс-конференции, пишет агентство ILNA.
Эсмаили не уточнил, сколько именно человек задержали и кто они. Он отметил, что расследование находится на ранней стадии.
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти проведут тщательное расследование крушения. «Это была непростительная ошибка. Один конкретный человек не может нести ответственность за авиакатастрофу», — сказал он.
Кроме этого, Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал местного жителя, который опубликовал видео с моментом попадания ракеты в лайнер «Международных авиалиний Украины». В КСИР пообещали, что результаты расследования будут представлены общественности, а автор ролика задержан для допроса, чтобы уточнить обстоятельства трагедии.
В Тегеране и в других городах Ирана с выходных продолжаются массовые протесты из-за сбитого украинского самолета. Протестующие, в основном молодые люди, требуют наказать виновных и считают, что ответственность за произошедшее должны взять на себя высшие руководители страны.
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