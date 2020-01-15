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05:48 15 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российские хакеры взломали украинскую газовую компанию «Burisma»

Компанию «Burisma» упоминал Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским, который стал поводом для импичмента.

Российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию «Burisma», сообщает американская компания по кибербезопасности «Area 1 Security». Президент США Дональд Трамп упоминал компанию в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который стал поводом для импичмента. Об этом «The Washington Post» опубликовал материал от 13 января.

Атака на «Burisma» началась в ноябре, когда в США шел процесс в связи с импичментом Трампа. Эксперты предполагают, что российские хакеры искали компромат на Джо и Хантера Байденов — ближайшего соперника Трампа на выборах 2020 года и его сына, который входил в совет директоров украинской компании.

Специалисты считают, что к взлому причастны сотрудники ГРУ и хакерская группировка «Fancy Bear» — методы хакеров были похожи на те, что использовались при взломе серверов Демократической партии США перед выборами 2016 года, ответственность за который также возлагают на Россию.

По словам генерального директора «Area 1 Security Орена» Фальковица, ГРУ удалось взломать серверы «Burisma Holdings» и нескольких дочерних компаний и партнеров. При этом он добавил, что неизвестно, к какому именно серверу российским шпионам удалось получить доступ.

В России эту информацию не комментировали, также не удалось получить комментарий «Burisma».

Источник:
Тэги: импичмент Трампа, Российские хакеры, Компанию Burisma

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