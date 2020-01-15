В Мукачево разбойник напал на девочку, избил и покусал ее

Преступником оказался ранее судимый местный житель.

На днях Мукачевский горрайонный суд приговорил к трем годам тюрьмы горожанина, обвиняемого в совершении разбоя.

Согласно данным следствия, подсудимый 10-го июня прошлого года напал на несовершеннолетнюю девушку на улице Духновича, и принялся наносить удары кулаком в лицо. Когда потерпевшая упала, злоумышленник стал кусать ее за руки, чтобы она отпустила сумочку.

Завладев вещами ребенка, преступник убежал. Его добычей стали мобильный телефон, наушники и пустой кошелек.

Суд учел, что ранее преступник уже дважды судим за корыстные преступления, и был за два месяца до совершения разбоя судим условно. Поэтому суд добавил к трехлетнему сроку за разбой еще два месяца лишения свободы за прошлые эпизоды преступной деятельности.

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