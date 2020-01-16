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Главная » Украина » Политика
09:39 16 Января 2020 Просмотров 166   КомментариевКомментарии

Украинский министр признался, что писал докторскую под действием наркотиков

Всего, по словам министра, он употреблял запрещенные вещества 7 раз.

В интервью с журналисткой Натальей Влащенко министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался в употреблении наркотических веществ. Конкретно – марихуаны.

По словам Милованова, он употреблял наркотики, когда находился в США. Сейчас, по его словам, это уже легально в тех местах.

На вопрос журналистки о том, сколько раз он употреблял наркотики, Милованов ответил «семь», а затем уточнил: «ну, до десяти».

Последний раз, по словам министра, он употреблял марихуану в 2003 году, когда писал докторскую диссертацию.

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Тэги: США, марихуана, наркотики, Тимофей милованов, доктораская

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