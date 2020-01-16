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Главная » Мир » Религия
20:54 16 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британец вернул Шри-Ланке статую Будды, вывезенную его прадедом в XIX веке

Семейная реликвия – статуэтка Будды – возвращена на Шри-Ланку семьей из Хэмпшира через сто лет после того, как она оказалась у их прадеда.

Более ста лет назад, в XIX веке, археолог и исследователь Гарри Чарльз Первис Белл получил статуэтку в подарок во время посещения храма. Тогда он работал на Шри-Ланке.

Семья Белл передавала эту статуэтку из поколения в поколение, сообщает BBC.

Теперь правнук археолога, преподобный Кеннет Белл, и его дочь Фиона отправились на остров, чтобы вернуть статуэтку туда, где она находась изначально – в храме в Канди.

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Тэги: статуя, будда, Шри-Ланка

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