В США покончил с собой актер из телесериала «Горец»
Стэн Кирш, известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», найден мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе. Ему был 51 год.
Жена актера Кристен Грин обнаружила тело своего супруга в ванной 11 января.
Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что Кирш покончил с собой.
Мотивы такого решения актера пока не установлены.
На официальной странице сериала «Горец» в Facebook опубликовали соболезнование в связи со смертью актера. В нем, в частности, отметили, что без Кирша сериал был бы не таким интересным, он «привнес чувство юмора, доброту и юношеский энтузиазм в персонаж Ричи Райана», сообщает BBC.
Кирш сыграл в более чем 20 фильмах и сериалах. Самыми известными из них являются «Горец», «Друзья» и «Военно-юридическая служба». В 2008 году Кирш вместе с супругой основали школу актерского мастерства, в которой актер преподавал до самой смерти.
Новости по теме
По словам актера, он приехал в Украину с целью участия в кастинге к одному из сериалов. Ему не дали разрешения на пребывание в стране.
Актер Казимир Лиске, снимавшийся в сериале «Интерны», скончался в Москве.
В центре Москвы неизвестные напали на актера Александра Ляпина, известного по сериалу «Интерны». 30-летний Ляпин снимается в кино и сериалах с 2007 года.