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Главная » Мир » Происшествия
13:23 16 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США покончил с собой актер из телесериала «Горец»

Стэн Кирш, известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», найден мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе. Ему был 51 год.

Жена актера Кристен Грин обнаружила тело своего супруга в ванной 11 января.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что Кирш покончил с собой.

Мотивы такого решения актера пока не установлены.

На официальной странице сериала «Горец» в Facebook опубликовали соболезнование в связи со смертью актера. В нем, в частности, отметили, что без Кирша сериал был бы не таким интересным, он «привнес чувство юмора, доброту и юношеский энтузиазм в персонаж Ричи Райана», сообщает BBC.

Кирш сыграл в более чем 20 фильмах и сериалах. Самыми известными из них являются «Горец», «Друзья» и «Военно-юридическая служба». В 2008 году Кирш вместе с супругой основали школу актерского мастерства, в которой актер преподавал до самой смерти.

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Тэги: самоубийство, сериал, актер

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