Правительство РФ одобрило назначение Мишустина премьером

Госдума одобрила кандидатуру, предложенную Путиным. Михаил Мишустин сейчас является главой российской налоговой службы.

В России парламент согласился назначить Михаила Мишустина премьер-министром. Соответствующее решение поддержали 383 депутата Госдумы, передает ТАСС в четверг, 16 января.

Стоит отметить, что против предложенной Владимиром Путиным кандидатуры голосов не было, а воздержался 41 депутат.

«Коллеги, решение принято. Мы с вами дали согласие на назначение председателем правительства президенту Российской Федерации кандидатуры Мишустина Михаила Владимировича», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас Михаил Мишустин занимает пост главы Федеральной налоговой службы.

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