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Главная » Мир » Общество
06:25 17 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Иран готов передать тела 11 погибших украинцев

Передачу в Украину тел погибших планируется провести до 19 января 2020 года.

Тела всех 11 погибших украинцев в катастрофе МАУ возле Тегерана идентифицированы, Иран готов их передать в Киев.

Об этом заявил вчера вечером, 16 января, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Кроме этого, Иран примет помощь украинских специалистов в расшифровке «черного ящика».

В ходе беседы, Пристайко поблагодарил Иран за сотрудничество и взятие ответственности за крушение самолета «Международных авиалиний Украины».

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Тэги: Вадим Пристайко, Тегеран, Тела 11 украинцев

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Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

В Иране разбился самолет МАУ, летевший по маршруту «Тегеран-Киев». На борту было 180 пассажиров.

Все находившиеся на борту погибли.

Германия отказала Украине в военной помощи

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Германия отказала в военной помощи Украине, и выразил надежду, что Берлин пересмотрит это решение.

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