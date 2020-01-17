Иран готов передать тела 11 погибших украинцев

Передачу в Украину тел погибших планируется провести до 19 января 2020 года.

Тела всех 11 погибших украинцев в катастрофе МАУ возле Тегерана идентифицированы, Иран готов их передать в Киев.

Об этом заявил вчера вечером, 16 января, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. Кроме этого, Иран примет помощь украинских специалистов в расшифровке «черного ящика».

В ходе беседы, Пристайко поблагодарил Иран за сотрудничество и взятие ответственности за крушение самолета «Международных авиалиний Украины».

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