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Главная » Украина » Происшествия
14:58 17 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Черниговщине мужчина задушил месячного сына, и обвинил в убийстве жену

Жестокое преступление нелюдь совершил совершенно равнодушно.

Иван Сердюк, житель села Клюсы Сновского района Черниговской области, убил месячного сына, задушив подушкой. Тело малыша он закопал возле сарая, а одежду сжег. Убийство произошло фактически на глазах у жены и двоих детей.

О шокирующем преступлении в полицию сообщил сам убийца. Правда, Сердюк обвинил в убийстве младенца свою супругу.

Викторию Сердюк (на фото) задержали и допросили. Она рассказала, что ребенка убил муж, но она не сообщала о преступлении, поскольку боялась, что их посадят, а детей отправят в детский дом. Женщину проверили на детекторе лжи – она говорила правду. Тогда полиция приехала за Иваном Сердюком, оболгавшим жену и убившем родного сына.

Своей вины расчетливый убийца не признал до самого приговора. По словам супруги обвиняемого, он задушил ребенка, поскольку считал его лишней обузой. Семья жила бедно, и прокормить еще один рот оказалось не так просто.

Приговор суда для Сердюка – 15 лет лишения свободы. Хотя ему грозило пожизненное заключение.

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Тэги: убийство, приговор, убийца, ребенок, Черниговская область, отец

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