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Главная » Мир » Происшествия
05:34 18 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Российский самолет не смог вылететь во вьетнамский курорт из-за горящего двигателя

По предварительным данным, при запуске двигателя произошло воспламенение топлива, после чего экипаж применил систему пожаротушения.

Как передало агентство INTERFAX, сегодня утром, 18 января, загорелся двигатель у пассажирского самолета перед вылетом из новосибирского аэропорта.

На борту находилось более 200 пассажиров, все они выбрались наружу, никто не пострадал. Самолет должен быть вылететь во вьетнамский курорт Камрань.

Один из двигателей не запускался с первой попытки. Во время повторного запуска в нем загорелось топливо. Экипаж экстренно запустил систему пожаротушения.

Пассажиры рейса находятся в терминале. В течение суток им должны предоставить резервный борт.

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Тэги: Новосибирск, горящий двигатель самолета, Камрань

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