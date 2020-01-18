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06:55 18 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Кассетного скандала» больше нет, как и YouTube-канала опубликовавшего его

По ссылкам на YouTube-канал «Как обмануть президента», где размещались скандальные аудиозаписи якобы высших должностных лиц Украины, теперь указано: «Видео недоступно, пользователь удалил свой аккаунт».

Из интернета пропал YouTube-канал под названием «Как обмануть президента», на котором были опуликованы аудиозаписи совещания премьер-министра Алексея Гончарука с членами НБУ и другими чиновниками.

Канал удален вместе с аудиоразговорами.

Глава правительства Алексей Гончарук прокомментировал аудиозаписи совещания, на котром он якобы присутствовал. По его словам, против президента и Кабмина ведется подрывная кампания.

Источник:
Тэги: кассетный скандал, Алексей Гончарук, Как обмануть президента

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После публикации этой аудиозаписи в «Слуге народа» перессорились. Депутаты возмутились высказываниями якобы Гончарука и выразили недоверие главе правительства.

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Премьер-министр Алексей Гончарук призвал не распостранять фейки о ситуации, которая сложилась с финансированием госрасходов из-за нехватки средств в конце года.

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И несмотря на выявленные нарушения никто не планировал и дальше каких-либо проверок.

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