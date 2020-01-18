«Кассетного скандала» больше нет, как и YouTube-канала опубликовавшего его

По ссылкам на YouTube-канал «Как обмануть президента», где размещались скандальные аудиозаписи якобы высших должностных лиц Украины, теперь указано: «Видео недоступно, пользователь удалил свой аккаунт».

Из интернета пропал YouTube-канал под названием «Как обмануть президента», на котором были опуликованы аудиозаписи совещания премьер-министра Алексея Гончарука с членами НБУ и другими чиновниками.

Канал удален вместе с аудиоразговорами.

Глава правительства Алексей Гончарук прокомментировал аудиозаписи совещания, на котром он якобы присутствовал. По его словам, против президента и Кабмина ведется подрывная кампания.

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