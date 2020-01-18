В Аргентине овчарка изуродовала девочку, когда она хотела с ней сфотографироваться

17-летняя Лара Сансон из Тукумана на северо-западе Аргентины хотела сфотографироваться с немецкой овчаркой своей подруги, но собака внезапно ее укусила!

Лара рассказала, что не знает, почему Кенай ее укусил.

«Возможно, это произошло, потому что я дотронулась до его бока, или он отреагировала так из-за возраста, или я обняла и испугала его», – рассказала девушка местной газете La Nacion.

Девочке сделали операцию и наложили 40 швов.

Но Лара против того, чтобы собаку усыпили, так как Кенай укусил ее непреднамеренно.

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