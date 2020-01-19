НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Спорт
10:06 19 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Макгрегор за 40 секунд вошел в историю

На турнире по смешанным единоборствам UFC 246 в Лас-Вегасе 31-летний ирландец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.

Это был первый поединок для ирландского бойца после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в борьбе за титул чемпиона в легком весе 6 октября 2018 года.

«Я вошел в историю. Я установил новый рекорд. Я первый боец ​​в истории UFC, который добился победы нокаутом в полулегком весе, в легком весе и теперь в полусреднем весе – в трех весовых категориях, поэтому я очень горжусь этим», – цитирует Макгрегора BBC.

Источник:
Тэги: смешанные единоборства, Конор Макгрегор

Новости по теме

Макгрегор оскорбил жену Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор отметился очередным оскорбительным высказыванием в адрес россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Макгрегора обвинили в домогательствах

Бойца смешанных единоборств (MMA) Конора Макгрегора обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает New York Times.

Конор Макгрегор решил уйти из спорта

Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил в Twitter о завершении карьеры.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Сколько получают украинские министры

18:49 Украина

В Непале умер «Маленький Будда» – самый маленький человек на планете

09:15 Мир

Садовник в Италии нашел картину за 60 млн евро

08:24 Мир

Из-за сползшего платка иранская шахматистка и арбрит не может вернуться домой

07:26 Мир

«Кассетного скандала» больше нет, как и YouTube-канала опубликовавшего его

06:55 Украина

Адвокат Трампа по импичменту голосовал за Хилари Клинтон и защищал Вайнштейна и Эпштейна

05:51 Мир

Российский самолет не смог вылететь во вьетнамский курорт из-за горящего двигателя

05:34 Мир

Польского фермера съели собственные свиньи

19:42 Мир

Американская конгрессвумен призналась, что она совершенно лысая

18:58 Мир

Рождаемость в Китае упала до самого низкого уровня за 70 лет

16:42 Мир

На Черниговщине мужчина задушил месячного сына, и обвинил в убийстве жену

14:58 Украина

Новости | Игровые автоматы