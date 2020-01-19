Макгрегор за 40 секунд вошел в историю
На турнире по смешанным единоборствам UFC 246 в Лас-Вегасе 31-летний ирландец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне.
Это был первый поединок для ирландского бойца после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в борьбе за титул чемпиона в легком весе 6 октября 2018 года.
«Я вошел в историю. Я установил новый рекорд. Я первый боец в истории UFC, который добился победы нокаутом в полулегком весе, в легком весе и теперь в полусреднем весе – в трех весовых категориях, поэтому я очень горжусь этим», – цитирует Макгрегора BBC.
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