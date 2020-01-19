Разбойники на пляже отобрали у прохожего сумку, и разорвали селезенку

Медики спасли потерпевшего, а через несколько лет приговор услышал главный фигурант уголовного производства.

К восьми годам лишения свободы Овидиопольский районный суд Одесской области приговорил ранее судимого за кражи и мошенничество местного жителя, который чуть не лишил жизни прохожего, намереваясь отобрать у него личные вещи.

В июльский день 2017-го года подсудимый вместе с еще несколькими разбойниками вечером на пляже напали на проходившего парня, и избили палкой и ногами. Сломанные ребра проткнули селезенку потерпевшего – если бы не вовремя подоспевшие медики, жизнь избитому могли уже не спасти.

От дачи показаний разбойник, пребывающий на скамье подсудимых в одиночестве, отказался. Он даже не извинился перед жестоко избитым парнем. Суд по достоинству строго «оценил» такое поведение обвиняемого, надолго изолировав от общества.

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