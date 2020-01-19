НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
19:15 19 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Внук шесть раз пронзил ножом грудь 85-летнего деда

Несмотря на тяжесть ранений, старик выжил, и на родственника обиды не держит.

Совместное распитие спиртного внука и деда завершилось поножовщиной в Новомосковске Днепропетровской области. В злополучный октябрьский день прошлого года младший из мужчин так разозлился на выпившего пенсионера, что, схватив нож, стал остервенело вонзать его лезвие в грудь деду. Когда пожилой мужчина потерял сознание, внук остановился, и вызвал «скорую».

В ходе следствия подозреваемый признал вину полностью, и всячески содействовал следствию. Выживший пенсионер простил внука, и просил строго не карать его за содеянное.

Новомосковский районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания. Ему повезло, что произошедшее правоохранители квалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений, а не покушение на убийство.

Источник:
Тэги: приговор, Одесская область, нож, Днепропетровская область, новомосковск, тяжкие телесные повреждения, ножевое ранение

Новости по теме

Женщина, отсидев 10 лет за убийство, проткнула мужу печень из ревности

В суде потерпевший простил возлюбленную.

Мужчина проткнул пьяному сыну шею 30-сантиметровым ножом

Повреждения внутренних органов оказались очень серьезными.

Одессит зарезал и утопил в грязи женщину, чтобы забрать с другом бутылку водку

Суд приговорил разбойников и убийцу к длительному тюремному сроку.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
В Аргентине пес изуродовал девочку, когда та хотела сделать с ним фото

03:18 Мир

Российская модель, «изнасилованная» известным футболистом, арестована

00:25 Мир

Уроженка Харькова продала на аукционе свою девственность за 1,2 млн евро

23:04 Мир

Бразильского чиновника уволили за цитаты из Геббельса

21:35 Мир

Сколько получают украинские министры

18:49 Украина

В Непале умер «Маленький Будда» – самый маленький человек на планете

09:15 Мир

Садовник в Италии нашел картину за 60 млн евро

08:24 Мир

Из-за сползшего платка иранская шахматистка и арбрит не может вернуться домой

07:26 Мир

«Кассетного скандала» больше нет, как и YouTube-канала опубликовавшего его

06:55 Украина

Адвокат Трампа по импичменту голосовал за Хилари Клинтон и защищал Вайнштейна и Эпштейна

05:51 Мир

Российский самолет не смог вылететь во вьетнамский курорт из-за горящего двигателя

05:34 Мир

Новости | Игровые автоматы