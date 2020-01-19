Внук шесть раз пронзил ножом грудь 85-летнего деда

Несмотря на тяжесть ранений, старик выжил, и на родственника обиды не держит.

Совместное распитие спиртного внука и деда завершилось поножовщиной в Новомосковске Днепропетровской области. В злополучный октябрьский день прошлого года младший из мужчин так разозлился на выпившего пенсионера, что, схватив нож, стал остервенело вонзать его лезвие в грудь деду. Когда пожилой мужчина потерял сознание, внук остановился, и вызвал «скорую».

В ходе следствия подозреваемый признал вину полностью, и всячески содействовал следствию. Выживший пенсионер простил внука, и просил строго не карать его за содеянное.

Новомосковский районный суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания. Ему повезло, что произошедшее правоохранители квалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений, а не покушение на убийство.

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