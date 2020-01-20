Председатель сельсовета отсидит пять лет за взятку в 10 тысяч гривен

Если, конечно, в апелляционной инстанции не докажет свою невиновность.

Шполянский районный суд Черкасской области приговорил к пятилетнему тюремному сроку председателя Лозоватского сельского совета Станислава Бойко, которого обвиняют в получении взятки. Помимо этого, приговором суда Бойко лишен права осуществлять функции представителей власти или местного самоуправления, занимать должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях, в учреждениях или организациях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на два года с конфискацией всего имущества и лишением ранга должностного лица органов местного самоуправления.

В современной Украине, скажем прямо, подобный приговор выбивается из массы однотипных вердиктов, где чиновники всех мастей, как под копирку, признаются невиновными. Бойко, несмотря на непризнание вины, уйти от ответственности не смог. Хотя и утверждал, что деньги ему чуть ли не подбросили.

Как сообщили «Властям» в следствии, председатель сельсовета вымогал и получил 10 000 гривен в январе прошлого года от предпринимателя за возможность установки последним двух рекламных конструкций на территории, вверенной Бойко.

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