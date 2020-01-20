Як ставленик Свинарчука «вбиває» підприємство «Укроборонпрому» і чому мовчать нові антикорупціонери

На даний момент на ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» склалася непроста робоча обстановка, спричинена призначенням на посаду В.О. Генерального директора Шрамка Ю.Л., пише для Антикор Олег Бойко.

На даний момент на ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» склалася непроста робоча обстановка, спричинена призначенням на посаду В.О. Генерального директора Шрамка Ю.Л., пише для Антикор Олег Бойко.

За словами автора, Шрамко раніше був призначений на посаду Заступника генерального директора ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» за протекцією людей з команди Гладковського О.В. та протягом тривалого часу обіймав її під безпосереднім керівництвом Слюсаренка С.В.

«Під час «роботи» згаданої команди підприємство було фактично доведено до банкрутства, адже робота була побудована за принципом перерахування власних обігових коштів підприємства та коштів, отриманих від інозамовників в якості передплати за товари, що мали бути поставлені «лояльними компаніями» по підписаним договорам комісії та договорам купівлі-продажу. По такій «схемі» було перераховано близько 6 мільйонів доларів США. Частини зазначених коштів розподілялися між колишнім керівництвом «Укрінмашу» в якості «подяки» за формування «портфелю замовлень». Найчастіше для таких «закупівель» використовувалися такі підприємства як ТОВ «НВК «ТЕХІМПЕКС», ТОВ «ПОРТАВІА», ТОВ «ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА», ТОВ «ІНОВАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПРОГРЕСУ», – зазначає журналіст.

За словами Бойка, враховуючи протекцію та сприяння з боку Шрамка Ю.Л., за винагороду у розмірі 10% від суми контакту, компанії «ТЕХІМПЕКС» та «ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА», отримали можливість у 2014 році та стали основними комітентами до сьогоднішнього дня по більшості контрактів «Укрінмашем» із інозамовниками.

Разом з тим, продовжує автор, враховуючи безвідповідальне відношення вказаними компаніями до своїх зобов’язань та лояльне відносини із Шрамко Ю.Л., велика кількість товарів постачалася не вчасно, інопартнери виставляли штрафи та «Укрінмаш» отримував збитки.

«На сьогоднішній день, в результаті такої «роботи» заборгованість тільки ТОВ «Техімпекс» перед «Укрінмашем» складає близько 200 млн. грн.», – додає журналіст.

Також, зазначає Бойко, ще одним негативним явищем у роботі «команди» разом зі Шрамко є недобросовісна конкуренція.

«Неодноразово співробітниками Посольства України в Республіці Перу наголошувалося про неприпустимість певних дій представників компанії «S-Profit» на ринку ОіВТ вказаної країни, адже скандали із «виконанням» проектів із залученням цієї фірми-прокладки (афілійованої та підконтрольної пану Ігорю Терехову, який вже згадувався раніше) неодноразово шкодили тій роботі, яка офіційно проводилася «Укрінмашем» (зрив контракту на виконання регламентних робіт та капітального ремонту 2 одиниць літаків АН-32)», – пише автор.

Також журналіст згадує про «успішний» «контракт» на трансфер технології по побудові фрегату/корвету для потреб МО Республіки Бразилія, відвантаження авіаційного майна для потреб МО Республіки Індонезія зі складів приватних компаній розташованих у ОАЕ без укладання відповідних контрактів зі сторони УІМ тощо.

За його словами, заслуговують на увагу також факти розтрати коштів «Укрінмашу» на «нібито купівлю коштовних подарунків для вручення високопосадовим особам іноземних держав під час міжнародних виставок з ОіВТ» та «нецільове витрачання коштів з корпоративних банківських карток на власні потреби, зокрема, походи по ресторанах з друзями та купівлю одягу».

»Виходячи з вищевикладеного, великий подив викликає мовчання цілого департаменту безпеки «Укроборонпрому» на чолі з паном Бушуєвим, який є заступником Абрамавичуса по безпеці та антикорупціонера Мустафи Найєма, які спокійно погоджують кандидатуру Шрамка на призначення генеральним директором ДП ДГЗІФ «Укрінмаш», – резюмував автор матеріалу.