Чтобы отомстить неприятельнице, женщина обвинила ее в краже телефона

Хотела отомстить, а получила судимость.

К полутора годам ограничения свободы с годичной отсрочкой приговорена жительница Житомира, которая наклеветала на свою знакомую.

Согласно данным правоохранителей, осужденная написала заявление в полицию о том, что ее знакомая, с которой у заявительницы испортились отношения, находясь у нее в квартире, похитила мобильный телефон.

В ходе расследования сыщики стали замечать несостыковки в показаниях якобы потерпевшей, и вскоре добились признания, что никакой кражи не было.

Тэги: суд, приговор, кража, житомир, клевета, мобильнй телефон