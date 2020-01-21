Чтобы отомстить неприятельнице, женщина обвинила ее в краже телефона
Хотела отомстить, а получила судимость.
К полутора годам ограничения свободы с годичной отсрочкой приговорена жительница Житомира, которая наклеветала на свою знакомую.
Согласно данным правоохранителей, осужденная написала заявление в полицию о том, что ее знакомая, с которой у заявительницы испортились отношения, находясь у нее в квартире, похитила мобильный телефон.
В ходе расследования сыщики стали замечать несостыковки в показаниях якобы потерпевшей, и вскоре добились признания, что никакой кражи не было.
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