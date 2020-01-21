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Главная » Украина » Происшествия
16:13 21 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Чтобы отомстить неприятельнице, женщина обвинила ее в краже телефона

Хотела отомстить, а получила судимость.

К полутора годам ограничения свободы с годичной отсрочкой приговорена жительница Житомира, которая наклеветала на свою знакомую.

Согласно данным правоохранителей, осужденная написала заявление в полицию о том, что ее знакомая, с которой у заявительницы испортились отношения, находясь у нее в квартире, похитила мобильный телефон.

В ходе расследования сыщики стали замечать несостыковки в показаниях якобы потерпевшей, и вскоре добились признания, что никакой кражи не было.

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Тэги: суд, приговор, кража, житомир, клевета, мобильнй телефон

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