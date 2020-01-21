«Ocean Plaza» по-пермски: отель затопило кипятком, погибли люди
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком в мини-теле.
Пять человек погибли от ожогов в результате прорыва трубы с кипятком в мини-отеле «Карамель» в Перми на улице Советской армии в Индустриальном районе города 20 января. Среди погибших есть ребёнок.
Еще три человека госпитализированы с ожогами, они находятся в тяжелом состоянии.
Источник в скорой помощи рассказал СМИ, что кипяток залил цокольный этаж здания, где находился мини-отель на девять номеров. Тела погибших нашли после того, как откачали горячую воду.
«Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два пациента – в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации, и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей», – говорится в сообщении.
Отель находился в подвале дома 1965 года постройки. РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что эта труба уже неоднократно прорывалась, но тогда везло и обходилось без жертв.
Новости по теме
Врачи проводится местное лечение ожогов у потерпевших, то есть раны лечатся под специальными покрытиями.
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения.
Мужчина отметил, что городские службы не в первый раз демонстрируют свою некомпетентность в вопросе помощи животным, а городу не хватает службы экстренного реагирования на ЧП, связанные со зверями.