«Ocean Plaza» по-пермски: отель затопило кипятком, погибли люди

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком в мини-теле.

Пять человек погибли от ожогов в результате прорыва трубы с кипятком в мини-отеле «Карамель» в Перми на улице Советской армии в Индустриальном районе города 20 января. Среди погибших есть ребёнок.

Еще три человека госпитализированы с ожогами, они находятся в тяжелом состоянии.

Источник в скорой помощи рассказал СМИ, что кипяток залил цокольный этаж здания, где находился мини-отель на девять номеров. Тела погибших нашли после того, как откачали горячую воду.

«Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два пациента – в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации, и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей», – говорится в сообщении.

Отель находился в подвале дома 1965 года постройки. РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что эта труба уже неоднократно прорывалась, но тогда везло и обходилось без жертв.

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