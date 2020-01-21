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Главная » Мир » Политика
22:25 21 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кто все эти люди? Полный список членов нового правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин представил новый состав правительства РФ.

Напомним, что предыдущее правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после Послания Владимира Путина Федеральному собранию.

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Правительство Российской Федерации:

Премьер-министр — Михаил Мишустин

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации — Андрей Белоусов

Вице-премьеры:

Дмитрий Григоренко

Юрий Трутнев

Виктория Абрамченко

Юрий Борисов

Татьяна Голикова

Алексей Оверчук

Марат Хуснуллин

Дмитрий Чернышенко

Кабинет министров:

Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Евгений Зиничев

Министр здравоохранения — Михаил Мурашко

Министр иностранных дел — Сергей Лавров

Министр культуры — Ольга Любимова

Министр обороны — Сергей Шойгу

Министр финансов — Антон Силуанов

Министр просвещения — Сергей Кравцов

Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов

Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин

Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев

Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Владимир Якушев

Министр спорта — Олег Матыцин

Министр транспорта — Евгений Дитрих

Министр труда и социальной защиты — Антон Котяков

Министр юстиции — Константин Чуйченко

Министр экономического развития — Максим Решетников

Министр энергетики — Александр Новак

* Министерство по делам Северного Кавказа упразднено указом президента. Его функции передаются МЭР.

** — Свои посты не удалось сохранить Максиму Орешкину (минэкономразвития), Владимиру Мединскому (министерство культуры), Максиму Топилину (министрество труда и соцзащиты), Павлу Колобкову (министерство спорта), Александру Коновалову (минюст), Веронике Скворцовой (минздрав), Константину Носкову (министерство связи и массовых коммуникаций), Михаилу Котюкову (министерство науки и высшего образования), Ольге Васильевой (министерство просвещения) и Сергею Чеботареву (министерство по делам Северного Кавказа — упразднено.

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Тэги: Россия, Политика, правительство

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