Кто все эти люди? Полный список членов нового правительства РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин представил новый состав правительства РФ.
Напомним, что предыдущее правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку после Послания Владимира Путина Федеральному собранию.
Правительство Российской Федерации:
Премьер-министр — Михаил Мишустин
Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации — Андрей Белоусов
Вице-премьеры:
Дмитрий Григоренко
Юрий Трутнев
Виктория Абрамченко
Юрий Борисов
Татьяна Голикова
Алексей Оверчук
Марат Хуснуллин
Дмитрий Чернышенко
Кабинет министров:
Министр внутренних дел — Владимир Колокольцев
Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Евгений Зиничев
Министр здравоохранения — Михаил Мурашко
Министр иностранных дел — Сергей Лавров
Министр культуры — Ольга Любимова
Министр обороны — Сергей Шойгу
Министр финансов — Антон Силуанов
Министр просвещения — Сергей Кравцов
Министр науки и высшего образования — Валерий Фальков
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов
Министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
Министр промышленности и торговли — Денис Мантуров
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев
Министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Владимир Якушев
Министр спорта — Олег Матыцин
Министр транспорта — Евгений Дитрих
Министр труда и социальной защиты — Антон Котяков
Министр юстиции — Константин Чуйченко
Министр экономического развития — Максим Решетников
Министр энергетики — Александр Новак
* Министерство по делам Северного Кавказа упразднено указом президента. Его функции передаются МЭР.
** — Свои посты не удалось сохранить Максиму Орешкину (минэкономразвития), Владимиру Мединскому (министерство культуры), Максиму Топилину (министрество труда и соцзащиты), Павлу Колобкову (министерство спорта), Александру Коновалову (минюст), Веронике Скворцовой (минздрав), Константину Носкову (министерство связи и массовых коммуникаций), Михаилу Котюкову (министерство науки и высшего образования), Ольге Васильевой (министерство просвещения) и Сергею Чеботареву (министерство по делам Северного Кавказа — упразднено.
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