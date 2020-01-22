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Главная » Украина » Происшествия
16:21 22 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Выйдут в 30-х: За смертельный разбой брата и сестру приговорили к долгим срокам

Уловом преступников оказались два дешевых мобильных телефона.

Уроженцы Черниговщины Роман и Лариса Ковшун приехали в Киев на заработки. Жили в съемной квартире, которую делили с еще одним квартирантом – уроженцем Азербайджана. Роман Ковшун уже имел проблемы с законом – его судили за разбой и грабеж. На еще один разбой брат и сестра пошли вместе, еще и прихватили с собой азербайджанца Эльшада.

Под надуманным предлогом Роман и Лариса ворвались в квартиру других гастарбайтеров, и Эльшад достал пистолет. Выстрелив в живот из «травматика» одному из мужчин, он приставил ствол к голове второго. В это время роман схватил два дешевеньких мобильных теелфона, и троица скрылась с похищенными.

Раненого в живот  потерпевшего медики не спасли – резиновая пуля застряла в мышцах поясницы, пробив по пути кишечник и артерию. Убийцу Эльшада до сих пор не нашли – он скрывается от полиции.

Свою вину подсудимые брат и сестра не признали полностью, рассказв суду историю о том ,как пришли к незнакомым людям забирать свою собаку, а их сосед-квартиросъемщик Эльшад вдруг выстрелил в человека.

Святошинский районный суд столицы скептически отнесся к показаниям обвиняемых, и признал виновными брата и сестру в разбое, повлекшем тяжкие последствия. Роман Ковшун проведет в местах лишения свободы 13 лет, его сестра – 10.

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Тэги: смерть, Киев, суд, убийца, разбой, пригвоор, брат и сестра

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