Корейца уволили из армии за смену пола
Военнослужащий-трансгендер говорит, что подаст в суд на армию за то, что был уволен после смены пола. Южная Корея остается консервативной в вопросах сексуальной идентичности.
22-летний Бьюн Хуэй-Су пошел служить в армию как мужчина, но в прошлом году перенес операцию по смене пола, сообщает BBC.
Операцию ему делали в Таиланде.
Теперь женщина-сержант обвиняет корейских военных в «глубоко укоренившейся нетерпимости» к сексуальным меньшинствам. Она хочет и дальше служить в армии и готова оспаривать решение армейского начальства в Верховном суде.
По ее словам, она не планировала операцию по смене пола, это ей порекомендовали врачи в военном госпитале, куда ее отправили после перенесенного психического расстройства на почве гендерной дисфории.
«Я хочу доказать всем, что я тоже могу быть хорошим солдатом и защищать мою страну», – добавила она.
отметим, что все трудоспособные южнокорейские мужчины обязаны проходить военную службу в течение двух лет.
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