НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
17:18 22 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Корейца уволили из армии за смену пола

Военнослужащий-трансгендер говорит, что подаст в суд на армию за то, что был уволен после смены пола. Южная Корея остается консервативной в вопросах сексуальной идентичности.

22-летний Бьюн Хуэй-Су пошел служить в армию как мужчина, но в прошлом году перенес операцию по смене пола, сообщает BBC.

Операцию ему делали в Таиланде.

Теперь женщина-сержант обвиняет корейских военных в «глубоко укоренившейся нетерпимости» к сексуальным меньшинствам. Она хочет и дальше служить в армии и готова оспаривать решение армейского начальства в Верховном суде.

По ее словам, она не планировала операцию по смене пола, это ей порекомендовали врачи в военном госпитале, куда ее отправили после перенесенного психического расстройства на почве гендерной дисфории.

«Я хочу доказать всем, что я тоже могу быть хорошим солдатом и защищать мою страну», – добавила она.

отметим, что все трудоспособные южнокорейские мужчины обязаны проходить военную службу в течение двух лет.

Источник:
Тэги: военные, Южная Корея, трансгендеры

Новости по теме

Звезда YouTube из Нидерландов призналась, что родилась мужчиной

Никки де Ягер, 25-летняя звезда YouTube из Нидерландов, у которой миллионы поклонников, призналась, что сменила пол.

Marvel снимет фильм про первого супергероя-трансгендера

Как заявил босс Marvel Studios Кевин Фиг, отвечая на вопросы в Нью-Йоркской киноакадемии, это произойдет «очень скоро».

Трансгендер родил от трансгендера, роды принимал тоже трансгендер

39-летний Рувим Шарп стал мужчиной 12 лет назад. Однако он всегда хотел завести ребенка. Пара выбрала донором женщину-трансгендера. И даже доктор был трансгендером.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новый министр спорта России в прошлом имел судимость

15:12 Мир

Кто все эти люди? Полный список членов нового правительства РФ

22:25 Мир

Американец нашел в старом диване 43 тысячи долларов и вернул их владельцу

18:50 Мир

Суд оправдал подполковника украинской милиции, оставшегося служить в «ДНР»

15:36 Украина

В Украине предлагают сажать неугодных журналистов

10:14 Украина

Замглавы ГБР защищал Януковича

09:08 Украина

В Днепре мужчина изрезал ножом гражданскую жену за то, что она не купила ему пива

08:50 Украина

Британцы отказались передавать WADA допинг-пробы своего олимпийского чемпиона

22:36 Мир

Полиция Таиланда ищет парочку, которая снимала порно на лужайке университета

21:08 Мир

В Николаевской области кровожадный убийца сбежал из тюрьмы

20:00 Украина

Китайцы в рекламных целях сбросили свинью на «тарзанке» – защитники животных в шоке

19:23 Мир

Новости | Игровые автоматы