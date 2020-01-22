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Главная » Мир » Наука и Техника
18:20 22 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Австралии обнаружили самый древний на Земле кратер

Исследователи утверждают, что астероид упал в западной части Австралии около 2,2 миллиарда лет назад. Этот вывод был сделан путем тестирования минералов, найденных в породах.

Через миллиарды лет эрозии кратер уже трудно заметен для человеческого глаза

Ученые говорят, что их открытие позволяет объяснить причины потепления на Земле в ту эпоху. Ученые считают, что планета в то время в значительной степени была покрыта льдом. Затем он начал таять и планета начала нагреваться.

Используя компьютерное моделирование, ученые подсчитали, что астероид пробил ледяной покров Земли. В атмосферу могла попасть огромное количество водяного пара и парниковых газов.

Исследование Университета Кертина было опубликовано в журнале Nature Communications в среду, сообщает BBC.

Кратер нашли в пустынной местности на западе Австралии еще в 1979 году, но геологи ранее не анализировали его возраст. Через миллиарды лет эрозии кратер уже трудно заметен для человеческого глаза. Однако ученым удалось установить, что он имел 70 км в диаметре.

Чтобы определить, когда астероид упал на Землю, команда ученых исследовала крошечные кристаллы циркона и монацита. Эти кристаллы содержат небольшое количество урана. Поскольку уран со временем распадается, исследователи смогли подсчитать, сколько времени прошло с падения астероида.

Кратер в Австралии по крайней мере на 200 миллионов лет старше известного кратер Вредефорт в Южной Африке, включенного во всемирное наследие ЮНЕСКО.

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Тэги: Австралия, кратер

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