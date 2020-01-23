Пьяный военный выпустил 18 пуль в сослуживца

Шансов выжить у потерпевшего не было.

В конце ноября 2018 года разыгралась одна из многочисленных трагедий, отобравших жизнь украинца на передовой. Как это нередко случается, выпивка и оружие сыграла злую шутку в отношениях двух сослуживцев, дежуривших на ВОПе, расположенном на расстоянии 1-го километра от села Тошковка Попаснянского района Луганской области.

Трое военнослужащих стали распивать на дежурстве спиртное. После очередного литра самогона один из них отправился в блиндаж спать, а двое оставшихся принялись выяснять, кто из них сепаратист. В итоге, водитель-слесарь 53 ОМБ Анатолий Харченко схватился за автомат, и выпустил в лицо и туловище собутыльника-сослуживца 18 пуль – две автоматные очереди. Выжить у расстрелянного фактически в упор солдата не было шансов. Позже судебные медики заключат, что автоматные очереди буквально прошили мозг, сердце, оба легких, печень и почки потерпевшего.

Свою вину Харченко не отрицал. Заявил, что стрелял в однополчанина потому, что испугался угроз последнего в ходе ссоры на почве политической ситуации в Украине.

Суд приговорил Харченко к девяти годам лишения свободы.

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