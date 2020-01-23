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Главная » Мир » Происшествия
09:53 23 Января 2020 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Китайский город с 11 миллионами жителей закроют из-за коронавируса

В китайском городе Ухань, с которого началось распространение нового коронавируса, закроют все транспортные сети и приостановят исходящие рейсы.

Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV людей по всему Китаю выросло до 570, количество погибших не изменилось и составляет 17 человек. В тяжелом состоянии находятся 95 заболевших человек.

Большинство случаев заражения выявлены в Ухани, поэтому город изолировали. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и есть риск его быстрого распространения, в этой связи были приостановлены все выездные рейсы из города.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 300 человек, а умерли уже 17.

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Тэги: болезнь, Китай, жертвы, коронавирус

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