НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
11:41 23 Января 2020 Просмотров 76   КомментариевКомментарии

Зеленский с рабочим визитом прибыл в Израиль

У Владимира Зеленского запланированы встречи с руководством Израиля и представителями деловых кругов.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в четверг, 23 января.

«Президент примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц», – говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

Накануне стало известно, что в Израиле может состояться встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Тогда в Кремле отметили, что график российского лидера очень плотный и продолжительные встречи не планируются, возможно – «на ногах».

Источник:
Тэги: Путин, Кремль, Израиль, рф, зеленский, рабочий визит

Новости по теме

Зеленский обсуждает с РФ новый обмен военнопленными

Украина договаривается об обмене по двум спискам – с Россией и представителями самопровозглашенных «республик».

Зеленский отреагировал на запуск Россией поездов в Крым

Представительство президента Украины осудило несанкционированный визит Путина в Крым и запуск железнодорожного сообщение между РФ и аннексированным полуостровом.

Кремль воздерживался от поздравлений Зеленского

В Кремле считают преждевременными разговоры о поздравлениях Путина Зеленскому, а также об их совместной работе.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы