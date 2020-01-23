Зеленский с рабочим визитом прибыл в Израиль

У Владимира Зеленского запланированы встречи с руководством Израиля и представителями деловых кругов.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Израиль. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в четверг, 23 января.

«Президент примет участие в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, посвященном 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц», – говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский проведет встречи с руководством Израиля и представителями израильских деловых кругов.

Накануне стало известно, что в Израиле может состояться встреча Зеленского с президентом России Владимиром Путиным. Тогда в Кремле отметили, что график российского лидера очень плотный и продолжительные встречи не планируются, возможно – «на ногах».

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