Британский парламент окончательно одобрил Brexit

Верхняя палата парламента Великобритании в среду, 22 января, ратифицировала ранее принятое нижней палатой соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

«Мы обещали реализовать Brexit, и мы находимся на пути к выходу 31 января», – написал в своем Twitter министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивен Баркли.

Чтобы принять закон, верхняя палата отказалась требовать от Палаты общин внесения в законопроект целого ряда поправок.

После того, как Палата общин отклонила поправки лордов, возникла патовая ситуация, которую удалось преодолеть верхней палате, ратифицировавшей законопроект без собственных поправок. 23 января документ может поступить на подпись к королеве Елизавете II,

Теперь соглашение должен ратифицировать Европейский парламент.

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