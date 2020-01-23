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Главная » Украина » Спорт
14:43 23 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинская легкоатлетка дисквалифицирована за допинг

Прыгунья в высоту Катерина Табашник дисквалифицирована на 19 месяцев. В ее допинг-пробе обнаружен запрещенный гидрохлортиазид.

Все результаты 25-летней спортсменки, начиная с 28 марта 2019 года, были аннулированы.

В 2013 году Табашник стала чемпионкой Европы среди юниоров с результатом 1,90 метра. Кроме того, в 2019 году на взрослом чемпионате Европы в помещении она заняла четвертое место.

Личный рекорд харьковчанки – 1,96 м.

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Тэги: допинг, легкая атлетика

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