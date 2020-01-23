Украинская легкоатлетка дисквалифицирована за допинг
Прыгунья в высоту Катерина Табашник дисквалифицирована на 19 месяцев. В ее допинг-пробе обнаружен запрещенный гидрохлортиазид.
Все результаты 25-летней спортсменки, начиная с 28 марта 2019 года, были аннулированы.
В 2013 году Табашник стала чемпионкой Европы среди юниоров с результатом 1,90 метра. Кроме того, в 2019 году на взрослом чемпионате Европы в помещении она заняла четвертое место.
Личный рекорд харьковчанки – 1,96 м.
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