Курс доллара резко подскочил в обменниках
Курс продажи американской валюты превысил 24,5 гривен. Европейскую валюту продают по 27,20.
Наличный курс доллара снова резко подскочил в обменниках киевских банков.
Так, в четверг, 23 января, курс продажи вырос на 17,77 коп. до 24,5485 UAH/USD, курс покупки – на 11,79 коп. до 24,2173 UAH/USD.
Средний курс покупки евро повысился на 10,36 коп. до 26,7142 UAH/EUR, курс продажи повысился на 15,61 коп. до 27,2148 UAH/EUR.
Национальный банк установил курс доллара на 23 января на уровне 24,33 гривен.
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