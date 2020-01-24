В Аргентине произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в четверг на севере Аргентины.

Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.

По информации геослужбы, эпицентр подземных толчков находился в 121 км к северо-востоку от города Сантьяго-дель-Эстеро (население около 355 тыс. человек), административного центра одноименной провинции. Очаг землетрясения залегал на глубине 560 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступало.

Напомним, ранее у побережья островов Фиджи были также зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5.

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