В Аргентине произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в четверг на севере Аргентины.
Об этом сообщила Геологическая служба США, передает УНН.
По информации геослужбы, эпицентр подземных толчков находился в 121 км к северо-востоку от города Сантьяго-дель-Эстеро (население около 355 тыс. человек), административного центра одноименной провинции. Очаг землетрясения залегал на глубине 560 км.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступало.
Напомним, ранее у побережья островов Фиджи были также зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5.
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