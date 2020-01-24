Смертельный шторм в Испании: число жертв возросло

Из-за непогоды правительство страны решило созвать экстренное совещание.

В Испании шторм «Глория» продолжает уносить жизни – число жертв возросло до 13 человек. Об сообщает Reuters.

Еще четыре человека считаются пропавшими без вести. Из-за сложившейся ситуации правительство страны решило созвать сегодня, 24 января, экстренное совещание.

«Я думаю, что сейчас важно нам объединиться и сотрудничать плечом к плечу, что мы и делаем», – заявил премьер-министр Педро Санчез.

Цель совещания – вернуть людей к нормальной жизни и помочь пострадавшим от шторма. А тем временем в национальном метеорологическом органе рассказали, что непогода уже начала отступать.

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