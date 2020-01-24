США намерены ограничить «родильный туризм»

Госдеп США распорядился ограничить выдачу виз женщинам, которые целенаправленно едут в США на роды.

Ранее Трамп пригрозил отменить автоматическую выдачу гражданства тем, кто родился в США.США ужесточат выдачу виз для беременных женщин. Об этом в четверг, 23 января, заявили в Госдепартаменте США. В сообщении сказано, что в ближайшее время будет ограничена выдача виз женщинам, которые целенаправленно едут в США на роды.

«Это изменение в правилах необходимо ради общественной и национальной безопасности, а также целостности нашей иммиграционной системы», – сказано в сообщении в Госдепартамента. В ведомстве подчеркнули, что эта мера также защитит американских налогоплательщиков от растрат на «родильный туризм».

Не всем беременным будут отказывать в визе

СМИ отмечают, что речь не идет именно о запрете выдачи виз беременным женщинам. Отказ последует, если будет доказано, что рождение ребенка является основной целью поездки. Исключения будут сделаны для тех, кто планирует рожать «по медицинским показателям» при наличии финансовых гарантий.

Сама практика автоматической выдачи гражданства детям, которые родились в США, остается законной. В августе 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отменить такую практику.

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