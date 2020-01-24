Шестеро человек погибли из-за стрельбы в Германии
По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт.
Неизвестный открыл огонь в немецкой общине Рот-ам-Зе, по предварительным данным, есть погибшие, сообщается на странице местного отделения полиции в Twitter.
«Это семейная драма, есть несколько убитых и раненых, точно количество пока не можем сказать», — заявили РБК в полиции земли Баден-Вюртемберг.
Подозреваемый был задержан. Нет никаких признаков того, что у него были сообщники, сообщили в полиции.
По данным Focus Online, жертвами стрельбы стали шесть человек. Эту информацию подтверждает источник агентства DPA. Bild пишет, что погибшие — члены семьи стрелка. Позже в полиции подтвердили, что погибли шесть человек, еще двое ранены.
Ранее сообщалось, что на Киевщине неизвестный открыл стрельбу по полицейским. В результате стрельбы пострадал только автомобиль патрульных.
Позже в киевском «Гидропарке» неизвестный застрелил мужчину.
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