Шестеро человек погибли из-за стрельбы в Германии

По предварительным данным, причиной стал бытовой конфликт.

Неизвестный открыл огонь в немецкой общине Рот-ам-Зе, по предварительным данным, есть погибшие, сообщается на странице местного отделения полиции в Twitter.

«Это семейная драма, есть несколько убитых и раненых, точно количество пока не можем сказать», — заявили РБК в полиции земли Баден-Вюртемберг.

Подозреваемый был задержан. Нет никаких признаков того, что у него были сообщники, сообщили в полиции.

По данным Focus Online, жертвами стрельбы стали шесть человек. Эту информацию подтверждает источник агентства DPA. Bild пишет, что погибшие — члены семьи стрелка. Позже в полиции подтвердили, что погибли шесть человек, еще двое ранены.

Ранее сообщалось, что на Киевщине неизвестный открыл стрельбу по полицейским. В результате стрельбы пострадал только автомобиль патрульных.

Позже в киевском «Гидропарке» неизвестный застрелил мужчину.

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