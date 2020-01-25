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Главная » Украина » Политика
14:00 25 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко первым поздравил Зеленского с днем рождения

Президенту Украину Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года.

Сегодня, в субботу, 25 января, Владимир Зеленский отмечает свой день рождения. Президенту исполнилось 42 года.

Одним из первых украинского лидера поздравил Александр Лукашенко – президент Беларуси.  Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

«Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами, а Ваше преданное служение на пользу Родине и в дальнейшем будет способствовать процветанию Украины», – говорится в поздравлении.

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Тэги: Лукашенко, день рождения, поздравление, зеленский

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