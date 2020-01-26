Сельхозпроизводители Украины в погоне за прибылью истощают почву — эксперты

Загрязнение земли, и как следствие деградация почвы — одна из пяти крупнейших экологических проблем Украины.

По оценкам экологов, за последние 100 лет украинский чернозем потерял треть гумуса. А темпы его воспроизведения — 10 см за 2 тысячелетия.

«Мы выжимаем из своих почв все, что только можем. Зачем соблюдать правила севооборота, если можно из года в год выращивать самые прибыльные культуры — подсолнечник, кукуруза, соя. Истощенные почвы легко подвергаются эрозии — их просто уносит ветром», — отметили эксперты.

Согласно сообщению, в Украине сельхозпроизводством занято 92% площадей. Уровень распаханности составляет более 54%, в то время как в развитых странах Европы — не превышает 35%.

Особенно распаханные земли, рассказали эксперты, на юге и в центральной Украине — под 90%. Но проблема даже не в распаханности, а в правильном использовании, чтобы не происходило снижение содержания гумуса.

«Например, в целинных черноземах в верхнем горизонте 10% гумуса. А в наших черноземных почвах, у нас среднее содержание по Украине 3,7-4% гумуса. То есть мы истощаем землю. Это потом все приводит к парниковому эффекту, к парниковым газам. Здоровые почвы являются крупнейшим хранилищем углерода земной коры. А их нерациональное использование приводит к колоссальным выбросов СО2 в воздух — даже больше, чем от промышленности», — указывается в сообщении.

Еще одной проблемой эксперты выделили загрязнение украинской почвы химикатами. Причем особенность украинских почв — их высокобуферность, что означает терпимость.

«Почвы в себя впитывают химикаты, а потом сотнями лет будут отдавать продукцию. Это и проблема тяжелых металлов в почве — прежде всего, вокруг промышленных городов, на обочинах дорог и в зонах экологических катастроф. В Украине до сих пор нет надлежащего учета обработки химическими средствами для растений —пестицидами. На 95% они попадают в организм человека именно через продукты питания. А в Украине используются иногда и те пестициды, которые запрещены в Европе», — подытожили в сообщении.

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