Землетрясение в Турции: 21 погибших

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в турецкой провинции Элязыг на востоке страны в ночь на 25 января. Об этом сообщает Daily Sabah. Сразу сообщалось, что погибли 14 человек, сейчас по уточненным данным чмсло жертв выросло до 25, ранения получили как минимум 225 человек.

Эпицентр землетрясения находился в районе Сивридже, его очаг залегал на глубине 6,75 километра. После первого толчка последовали другие с меньшей магнитудой — от 5,4 до 3,5. В городах, находившихся неподалеку от эпицентра, разрушены десятки домов, под завалами могут находиться люди. Землетрясение также ощущалось на севере Сирии и Ирака.

Министр внутренних дел Турции заявил, что несколько зданий разрушились и получили серьезные повреждения.

Власти Турции присвоили землетрясению и его последствиям третий ранг чрезвычайной ситуации — это означает, что происшествие затронет всю страну, но международная помощь не потребуется.

