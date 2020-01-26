Украина опустилась на cедьмое место в Кубке наций по биатлону

Положение федераций в общем зачете по состоянию на 26 января.

Женский зачет (после 14 гонок из 26)

# Страна Очки 1 Норвегия 5144 2 Франция 4676 3 Швеция 4574 4 Германия 4424 5 Россия 4251 6 Швейцария 4202 7 Италия 3995 8 Украина 3973 9 Австрия 3816 10 Чехия 3616 11 Беларусь 3451 12 Польша 3340 13 США 3182 14 Эстония 2857 15 Финляндия 2756

Мужской зачет (после 14 гонок из 26)

# Страна Очки 1 Франция 5258 2 Норвегия 5254 3 Германия 4644 4 Россия 4477 5 Австрия 3828 6 Чехия 3671 7 Украина 3669 8 Швеция 3625 9 Беларусь 3594 10 Италия 3566 11 Словения 3397 12 Швейцария 3341 13 США 2946 14 Канада 2791 15 Болгария 2707

От места в Кубке наций зависит квота для каждой страны на спринтерские и индивидуальные гонки в следующем сезоне:

1-5 место – 6 биатлонистов

6-10 место – 5

11-17 место – 4

18-23 место – 3

24-25 место – 2

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