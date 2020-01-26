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19:40 26 Января 2020 0 Комментарии
Украина опустилась на cедьмое место в Кубке наций по биатлону
Положение федераций в общем зачете по состоянию на 26 января.
Женский зачет (после 14 гонок из 26)
|#
|Страна
|Очки
|1
|Норвегия
|5144
|2
|Франция
|4676
|3
|Швеция
|4574
|4
|Германия
|4424
|5
|Россия
|4251
|6
|Швейцария
|4202
|7
|Италия
|3995
|8
|Украина
|3973
|9
|Австрия
|3816
|10
|Чехия
|3616
|11
|Беларусь
|3451
|12
|Польша
|3340
|13
|США
|3182
|14
|Эстония
|2857
|15
|Финляндия
|2756
Мужской зачет (после 14 гонок из 26)
|#
|Страна
|Очки
|1
|Франция
|5258
|2
|Норвегия
|5254
|3
|Германия
|4644
|4
|Россия
|4477
|5
|Австрия
|3828
|6
|Чехия
|3671
|7
|Украина
|3669
|8
|Швеция
|3625
|9
|Беларусь
|3594
|10
|Италия
|3566
|11
|Словения
|3397
|12
|Швейцария
|3341
|13
|США
|2946
|14
|Канада
|2791
|15
|Болгария
|2707
От места в Кубке наций зависит квота для каждой страны на спринтерские и индивидуальные гонки в следующем сезоне:
1-5 место – 6 биатлонистов
6-10 место – 5
11-17 место – 4
18-23 место – 3
24-25 место – 2
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Тэги: биатлон
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