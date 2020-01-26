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Главная » Украина » Спорт
19:40 26 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина опустилась на cедьмое место в Кубке наций по биатлону

Положение федераций в общем зачете по состоянию на 26 января.

Женский зачет (после 14 гонок из 26)

# Страна Очки
1 Норвегия 5144
2 Франция 4676
3 Швеция 4574
4 Германия 4424
5 Россия 4251
6 Швейцария 4202
7 Италия 3995
8 Украина 3973
9 Австрия 3816
10 Чехия 3616
11 Беларусь 3451
12 Польша 3340
13 США 3182
14 Эстония 2857
15 Финляндия 2756

Мужской зачет (после 14 гонок из 26)

# Страна Очки
1 Франция 5258
2 Норвегия 5254
3 Германия 4644
4 Россия 4477
5 Австрия 3828
6 Чехия 3671
7 Украина 3669
8 Швеция 3625
9 Беларусь 3594
10 Италия 3566
11 Словения 3397
12 Швейцария 3341
13 США 2946
14 Канада 2791
15 Болгария 2707

От места в Кубке наций зависит квота для каждой страны на спринтерские и индивидуальные гонки в следующем сезоне:

1-5 место – 6 биатлонистов
6-10 место – 5
11-17 место – 4
18-23 место – 3
24-25 место – 2
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Тэги: биатлон

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