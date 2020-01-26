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16:30 26 Января 2020 0 Комментарии
Зеленский уехал в Польшу с рабочим визитом
Рабочий визит продлится с 26 по 27 января.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 января отправляется в Польшу, где посетит мероприятия по случаю освобождения 75-й годовщины концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, а также встретится с президентом Польши – Анджеем Дудой.
Об этом сообщили в Офисе Президента.
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Тэги: Польша, визит, Освенцим, зеленский, рабочий визит
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