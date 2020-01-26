НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
16:30 26 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский уехал в Польшу с рабочим визитом

Рабочий визит продлится с 26 по 27 января.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января отправляется в Польшу, где посетит мероприятия по случаю освобождения 75-й годовщины концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, а также встретится с президентом Польши – Анджеем Дудой.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

Источник:
Тэги: Польша, визит, Освенцим, зеленский, рабочий визит

Новости по теме

Зеленский с рабочим визитом прибыл в Израиль

У Владимира Зеленского запланированы встречи с руководством Израиля и представителями деловых кругов.

Зеленский посетит Азербайджан

Украина и Азербайджан подпишут ряд двусторонних документов для углубления сотрудничества в приоритетных сферах, отметили в Офисе президента.

Зеленский посетит с визитами в страны Балтии

Визит в Эстонию украинский президент совершит 26 ноября, а Литву посетит на следующий день.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы