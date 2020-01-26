Зеленский уехал в Польшу с рабочим визитом

Рабочий визит продлится с 26 по 27 января.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января отправляется в Польшу, где посетит мероприятия по случаю освобождения 75-й годовщины концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, а также встретится с президентом Польши – Анджеем Дудой.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

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