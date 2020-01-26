17-летняя британка тайком от родителей сделала 30 косметических операций

Девушка успела потратить на операции 15 тысяч фунтов. При этом ее ни разу не спросили, сколько ей лет. Некоторые клиники им вернули деньги, другие отказываются это сделать.

Девушка болела анорексией и лечилась от этого психического расстройства в специальной клинике. Лечение было успешным, подростку удалось побороть нездоровое отношение к еде. Однако вскоре возникла другая проблема: девушке теперь не нравилась ее внешность, особенно нос, сообщает BBC.

Поначалу она пыталась говорить с родителями на эту тему, но те считали, что ей рано думать о пластических операциях. Поэтому в дальнейшем она не стала спрашивать у них разрешения, а просто платила за операции их кредитными картами через PayPal. При этом она везде указывала, что ей 20 лет.

Однажды отец девушки получил счет на сумму 6500 фунтов.

«Мы сразу поняли, в чем дело, – рассказывает мама девушки. – Оказалось, что на следующий день у нее была назначена операция по изменению формы носа, она умоляла нас дать на это согласие».

Клиника, в которой должна была состояться операция, имеет хорошую репутацию, и родители в конце концов пошли девушке навстречу.

После операции девушка несколько дней чувствовала себя счастливой, но впоследствии разочаровалась в результатах.

Потом она тайком потратила еще 5 тысяч фунтов на другие косметические процедуры.

Родители девушки недоумевают: почему в клиниках не обратили внимание на то, что имеют дело с несовершеннолетним пациентом. Они обратились с жалобами – и некоторые клиники им вернули деньги, другие отказываются это сделать.

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